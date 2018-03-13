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Çeyrek altın ve altın fiyatları 13.03.2018

Gram altın 163 lira, çeyrek altın 267 lira ve Cumhuriyet altını 1.090 liradan işlem görüyor

Ekonomi / 13 Mart 2018 Salı 09:40
Çeyrek altın ve altın fiyatları 13.03.2018

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 163 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki yükselişin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla 163,5 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 163 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.090 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kazanmasının etkisiyle Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.320 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıların bugün saat 15.30'da ABD'de açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine odaklandığın söyledi.

Enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde ya da altında açıklanmasının, altının ons fiyatında hareketliliğe neden olacağını ifade eden Memiş, teknik açıdan 1.318 doların destek, 1.328 doların ise direnç seviyesi olduğunu kaydetti.

Memiş, dün yurt içi piyasalarda dolar kurunun hızlı yükseldiğini belirterek, 'Dolar kurundaki artışa karşın altının ons fiyatının yatay seyri gram altın fiyatının yükselişini sınırladı. Bugün altının gram fiyatının 162,70-163,90 lira aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : AA

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