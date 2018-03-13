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Bekir Coşun'dan CHP yönetimine tepki

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, "CHP' yönetiminin tek derdi koltuk" dedi.

Güncel / 13 Mart 2018 Salı 09:32
Bekir Coşun'dan CHP yönetimine tepki

TBMM Anayasa Komisyonu'nda seçim ve sandık güvenliği ile ilgili konuşan CHP Trabzon Milletvekili Avukat Haluk Pekşen, 'Sahte seçmen kayıtlarıyla olmayan seçmenler yaratılmıştır. Bu şartlar altında yapılacak bir seçim şaibelidir ve hukuksuzluğu meşrulaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Bu seçimler boykot edilmelidir.” dedi.

CHP'li Pekşen'in boykot çıkışına Sözcü yazarı Bekir Coşkun'dan destek geldi. Adil, hilesiz ve namuslu bir seçim istediklerini yazan Coşkun, 'Demoktatik direnmenin bir yolu da boykottur' ifadesini kullandı. Köşe yazısının devamında CHP'li Pekşen'in boykot çıkışı ardından parti yönetiminden yapılan 'O kendi görüşüdür partinin öyle bir niyeti yoktur' açıklamasını hatırlatan Coşkun, şöyle yazdı:

'Çünkü CHP yönetiminde olanların tek derdi, tekrar seçilmek, turuncu koltukları bırakmamak. Başka dertleri yok.'

Köşe yazısının tamamı için tıklayınız.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Bekir CoşkunChpHaluk Pekşen


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