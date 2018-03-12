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Başkan Eyüp Aksu: Avrupa'daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz (Video)

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği’nin internet üzerinden hizmet veren Uber’e erişimin engellenmesine ilişkin açtığı davanın görülmesine başlandı.

Yaşam / 12 Mart 2018 Pazartesi 11:54
Başkan Eyüp Aksu: Avrupa'daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz (Video)
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İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşma taksici odaları yöneticileri ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği avukatları 'Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin' değiştiğini belirterek, Uber'le ilgili tedbir alınmasını istedi. Avukatlar, Uber'e erişimin engellenmesi gerektiğini savundu. Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Mahkemenin duruşmayı ertelemesinin ardından adliye önünde bir açıklama daha yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “İstanbul Taksicileri olarak emeğimizi ve ekmeğimizi kesinlikle kimseye yedirtmeyiz. Hakim 15 gün içerisinde bilirkişi raporunu istedi. 15 gün içerisinde bilirkişi raporu gelir gelmez hakim tedbir kararını verip açıklayacak. Gelişmeler lehimize. Korsan değiliz hırsız değiliz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yaptığı sağı solu yakıp yıktığı gibi eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda çalışmazsa, adalet farklı bir karar verirse taksi esnafının sabrı taşar. Taksi esnafı ekmeği için her şeyi yapar” dedi.

Aksu açıklamasının devamında ise son günlerde basında yer alan görüntülerin yanlı olduğunu belirtti.

Kaynak : İHA

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