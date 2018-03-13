Applybau'da sonuçlar açıklandı

Türkiye'de her yıl yüz binlerce aday öğrenci girdikleri sınav maratonunu başarılı bir şekilde bitirerek üniversiteli olmayı hedefliyor. Adaylar sınav sonuçlarına göre okuyabilecekleri bölümleri seçiyor, diledikleri bölüme puanı yetmeyen adaylar ise puanına uygun bölümleri seçerek hayallerinde olmayan meslekleri yapmak zorunda kalabiliyor. Dünyanın önde gelen birçok üniversitesinde ‘Başvuru-Kabul' modeli ile sürdürülen ve Türkiye'de de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi tarafından uygulanan ApplyBAU ile üniversite adayları, kişisel özellikleri, yetenekleri, projeleri, istekleri ve en önemlisi hayalleri ile üniversitenin kapılarını aralıyor. ApplyBAU ile öğrenciler, üniversite sınavında aldıkları puanlardan bağımsız olarak hayalindeki bölüme burs kazanma şansı yakalıyor.



81 ilden başvuru



Beş yıldır öğrencilere burs imkanı sağlayan ApplyBAU, bugüne kadar 2 milyon adaya ulaştı. Bugün açıklanan 2018 yılının ilk dönem sonuçlarına göre; Türkiye'nin 81 farklı ilinden, 5.850 aday öğrenci ApplyBAU'ya başvuru yaptı. Geçen yıla oranla yüzde 40 oranında daha fazla öğrenciye ulaşan ApplyBAU, bu yıl rekor seviyeye ulaştı. 21 Kasım 2017 - 28 Şubat 2018 tarihleri arasında www.applybau.com adresindeki başvurularını tamamlayan aday öğrenciler ise, merkezi yerleştirme ile burs aldıkları bölüme yerleşecekleri günü beklemeye başladı.



Bu yıl mülakatlara iş dünyasından isimler de katılacak



Uygulamaya başlandığı 2013 yılından bu yana aday öğrencilerin yetenekleri ve istekleri doğrultusunda hayallerindeki mesleğe kavuşmak için başvurduğu ApplyBAU sisteminde, başvurular akademisyenlerden oluşan komisyon tarafından değerlendiriliyordu. Bu yıl akademisyenlerin yanı sıra değerlendirmeye iş dünyasının sektördeki başarılı isimleri de katılacak. Böylece öğrenciler hayallerindeki meslekleri gerçekleştiren deneyimli isimlerle bir araya gelme fırsatı yakalayarak, profesyonel anlamda kariyer bilinçlerinin gelişmesine de katkı sağlamış olacaklar.



Üniversite öğrencileri de başvuruyor



Türkiye'nin üniversite yerleştirmede yeni modeli olan ApplyBAU'ya hali hazırda herhangi bir üniversitede herhangi bir bölümde okuyan yüzlerce öğrenci de hayalindeki mesleğe ulaşmak için başvuruyor. Okuduğu bölümden memnun olmayan ya da hayalindeki mesleği yapmak için gerekli bölümde okuyamayan yüzlerce üniversite öğrencisi hayallerindeki mesleğe kavuşmak için ApplyBAU'ya başvuruyor.



İkinci dönem başvuruları başladı



Her yıl iki ana dönem ve bir de tercih döneminde başvuru kabul eden ApplyBAU'da ilk dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci dönem başvuruları da başladı.



Hayalindeki mesleğe bir adım daha yaklaşmak isteyen adaylar www.applybau.com adresinden başvuralarını gerçekleştirebiliyor. Kaynak : İHA