Ahmet Hakan o yorumlara isyan etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönüşü sırasında İran'da 11 Mart Pazar günü akşam saatlerinde düşen Başaran Holding'e ait jette 2'si pilot, 1'i hostes 11 kadının yaşamını yitirmesi, Türkiye'yi yasa boğdu. Ölenler arasında yer alan işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının, tatil için gittiği Dubai'den Türkiye'ye döndüğü kaydedildi.



Kazanın ardından sosyal medyada, hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili birçok çirkin yorum yapıldı. Ünlü isimler yapılan çirkin yorumlara sessiz kalmadı. En sert tepkilerden biri de Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan'dan geldi.



Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında, Başaran hakkında yapılan çirkin yorumlara isyan ederek, 'Geleneğimizde, göreneğimizde bekârlığa veda partisi yok da... İnsanlığa veda partisi var mı?' diye sordu.



İşte Ahmet Hakan'ın yazısının o bölümü:



Bekârlığa veda partisi yok insanlığa veda partisi var



GELENEĞİMİZDE, göreneğimizde, örfümüzde...



“Bekârlığa Veda Partisi” diye bir şey yokmuş.



*



Sırf bu gerekçeyle...



Feci bir uçak kazasında can vermiş genç kadınların ardından...



Saydırıyorlar da saydırıyorlar.



*



Küfürler, müptezellikler, iğrençlikler, şerefsizlikler...



Gırla.



Okudum.



Midem bulandı.



*



Bu mide bulandıran müptezellere buradan soruyorum:



*



Geleneğimizde, göreneğimizde bekârlığa veda partisi yok da...



- İnsanlığa veda partisi var mı?



- Bir kazaya kurban gitmiş insanların ardından kin ve nefret kusma partisi var mı?



- Ölmüş insanların ardından küfür kıyamet sövme partisi var mı?



- Müptezelliğe merhaba partisi var mı?



*



Bekârlığa veda partisini benimsememek için...



İlle de insanlığa veda partisi yapmak mı gerekiyor?



Anlamadım ki?

Kaynak : Beyaz Gazete Özel