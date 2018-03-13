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Adana Tiyatro Festivali 20. kez perdelerini açıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları ve Sabancı Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, bu yıl 20’nci kez perdelerini açacak.

Kültür-Sanat / 13 Mart 2018 Salı 12:40
Adana Tiyatro Festivali 20. kez perdelerini açıyor

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak festival, 30 Nisan'a kadar binlerce seyirciyi ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en uzun soluklu uluslararası tiyatro festivalinde toplam 30 oyun sahnelenecek. Festivalin açılış oyunu “Küba, Perküsyon ve Dans” Küba Havana Compas Dans Tiyatrosu tarafından 27 Mart Salı günü saat 20.00'de Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 'Gün geçtikçe bu festivali sokak gösterileriyle, küçük sahnelerimizle, atölye çalışmalarımızla ve oyunlarımızla büyütmeye, toplumun her kesimiyle paylaşmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl festivali daha da geliştireceğiz bu konuda. Artık yurt dışından tiyatro toplulukları bu festivale katılmak için olabildiğince müracaat ediyor' şeklinde konuştu.

27 Mart-30 Nisan'da gerçekleştirilecek festivalin biletleri 18 Mart saat 10.00'da satışa sunulacak. Kaynak : İHA

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