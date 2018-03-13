ABD Dışişleri Bakanı Tillerson görevden alındı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Başkanı Rex Tillerson'ı görevden alınacağını ve yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'nun geleceğini Twitter'dan duyurdu.



Trump, Pompeo'dan boşalan CIA başkanlığına da Gina Haspel'in geleceğini açıkladı.



Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınacağını şu tweet'le duyurdu:



'CIA Başkanı Mike Pompeo yeni dışişleri bakanımız olacak. Mükemmel işler yapacak. Rex Tillerson'a yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. (CIA'in Başkan yardımcısı) Gina Haspel CIA'in ilk seçilen kadın başkanı olacak. Hepsine başarılar,'







Trump'ın açıklaması, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Afrika ziyareti dönüşünden saatler sonra gelmesi dikkat çekti.





