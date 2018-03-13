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2,7 saniyede 100 kilometre hız

Antalya’da eş zamanlı gerçekleştirilen otomobil ve tekne fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı. Birbirinden farklı modellerin yer aldığı fuarda en çok ilgi gören yaklaşık bir milyon lira değerindeki Tesla’nın elektrikle çalışan P100D modeli otomobili oldu.

Teknoloji / 13 Mart 2018 Salı 14:16
2,7 saniyede 100 kilometre hız
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Antalya Otoshow, Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı ile Boat Antalya Motorlu, Motorsuz ve Yelkenli Tekneler ve Su Sporları Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı. Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) tarafından Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Türkiye Otelciler Federasyonu, KOSGEB ve ve Antalya Deniz Ticaret Odası işbirliğiyle Antalya EXPO Center ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde 5 gün boyunca sürecek olan Antalya Otoshow ve Boat Antalya fuarlarına otomobil ve tekne tutkunları ilgi gösterdi. Birbirinden farklı modellerin yer aldığı en çok dikkat çeken ise yaklaşık 1 milyon lira değerindeki elektrikle çalışan Tesla P100D modeli oldu.

'2,7 saniyede 100 kilometre hıza ulaşabiliyor'

Bir İstanbul Firması tarafından ziyaretçilerin beğenisine sunulan aracın özelliklerinden bahseden firma yetkilisi Onur Şahin, yüzde yüz elektrikle çalışan otomobilin en dikkat çekici özelliğinin 2,7 saniyede 100 kilometre hıza ulaşması ve aynı hızdan da yine 2,7 saniyede 0 kilometreye düşebilmesi olduğunu söyledi.

Aracın özelliklerini saymaya devam eden Şahin, 'Oto pilot sisteminin de yer aldığı araç, tam dolu şarjla 500 kilometre yol kat edebilirken, 770 beygirlik gücüyle akaryakıtla çalışan araçlardan daha üstün performans sergiliyor. Toplamda ise 250 kilometre hıza ulaşabiliyor. Araç aynı zamanda çift motorlu 4 çekerli. 2 teker için bir motor, diğer iki teker için başka bir motor bulunuyor. Fuardaki en pahalı araç ve yüzde yüz elektrikli. Antalya'ya ilk defa getirdik, yoğun ilgi görüyor. Biz de bu durumdan memnunuz' diye konuştu.

Kaynak : İHA

Deniz Ticaret OdasıBüyükşehir BelediyesiTicaret ve Sanayi OdasıSu SporlarıTürkiye Otelciler Federasyonu


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