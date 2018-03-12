USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Uygur kardeşlerden kahkaha dolu oyun

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Hasta Etme Adamı’ adlı oyun Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezinde (EKSM) sahnelendi.

Kültür-Sanat / 12 Mart 2018 Pazartesi 10:32
Uygur kardeşlerden kahkaha dolu oyun

Günümüzde sağlık personelinin yaşadığı sorunları komik bir şekilde dile getiren oyun, kahkahalar eşliğinde izlendi. Yoğun katılımın sağlandığı tiyatroda Uygur kardeşler izleyenlere kahkaha dolu bir gece yaşattı.Geceye Başkan Remzi Aydın da katıldı.

EKSM'de sahnelenen iki bölümlük oyunda, Süheyl Uygur, Behzat Uygur başrolde yer aldı.Oyun izleyicilerden büyük beğeni topladı.

'Hasta Etme Adamı', güncel bir sorun haline gelen hastanelerdeki sağlık personelinin yaşadığı şiddet konuşunuz da içinde barındıran ve ayrıca gelen hastaların onlara yaşattığı zorlukları anlatan bir komedi oyun. Kaynak : İHA

Behzat UygurSuheyl Uygur


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı