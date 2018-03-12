Ufak Tefek Cinayetler 20. Yeni Bölüm Fragmanı (13 Mart 2018)

Star Tv'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 20. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



13 Mart 2018 salı günü yayınlanacak olan Ufak Tefek Cinayetler 20. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.



İşte Ufak Tefek Cinayetler 20. yeni bölüm 1. fragmanı ve yeni bölüm özeti..



Ufak Tefek Cinayetler 20. Yeni Bölüm 1. Fragmanı

---SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR---



Sarmaşık'ta yalancılar bir bir dökülüyor





Arzu da Oya'ya düşman oluyor. Sonunda sarmaşık Oya'yı kuşatıyor.Ve Kemal Başkomiser korkunç bir sırrı öğreniyor! Görülen o ki; bu araştırdıkları, işlenen ilk cinayet değil! Kadınların savaşı aslında daha şimdiden 'can alma' seviyesine geliyor.



Arzu, Merve'nin yalanını, Oya da Burcu'nun oyunu çözüyor. Şimdi ikisi için de kara günler başlıyor. 5 kadın zincirleme birbirini zehirlemeye başlıyorlar.Çember git gide daralıyor. Artık biri birinden kurtulmak zorunda! Merve, Arzu ve Oya ittifakını tek hamleyle dağıtıyor.