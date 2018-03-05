Ufak Tefek Cinayetler 19. Yeni Bölüm Fragmanı (6 Mart 2018)

Star Tv'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 19. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 6 Mart 2018 Salı günü yayınlanacak olan Ufak Tefek Cinayetler 19. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. İşte Ufak Tefek Cinayetler 19. yeni bölüm 1. fragmanı ve yeni bölüm özeti..
Star Tv'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 19. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
6 Mart 2018 salı günü yayınlanacak olan Ufak Tefek Cinayetler 19. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.
İşte Ufak Tefek Cinayetler 19. yeni bölüm 1. fragmanı ve yeni bölüm özeti..