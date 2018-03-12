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Türk bayrağını indirmek isteyen kişi linç edilmek istendi

Antalya’nın Alanya ilçesinde Türk bayrağını indirmek için direğe tırmanan bir kişiye, vatandaşlar linç girişiminde bulundu. Vatandaşların direkteki şahsı indirmek için ellerindeki fırçayı fırlattıkları görüldü.

3. Sayfa / 12 Mart 2018 Pazartesi 12:10
Türk bayrağını indirmek isteyen kişi linç edilmek istendi
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Olay, sabah saatlerinde Alanya Otogarında meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, Türk bayrağını indirmek için direğe tırmanmaya başladı.

Durumu fark eden çevredekiler ve belediye çalışanları, şahsı bulunduğu yerden indirerek linç etmek istedi. Vatandaşlar daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polise şahsı teslim etti.

Gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Kaynak : İHA

Türk Bayrağı


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