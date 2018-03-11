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Terör orgütü PKK/YPG Almanya'da olay çıkardı

Havalimanında izinsiz gösteri yapan terör örgütü yandaşları, Türk yolculara saldırdı.

3. Sayfa / 11 Mart 2018 Pazar 20:55
Terör orgütü PKK/YPG Almanya'da olay çıkardı

Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'nda izinsiz gösteri yapan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türk yolculara saldırdı.

Havalimanında toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyonu bahane ederek izinsiz gösteri düzenledi.

Aralarında kadınların da bulunduğu terör örgütü PKK/YPG yandaşları pankart açıp slogan atarak Türk yolculara saldırdı.

Bunun üzerine Alman polisi, örgüt yandaşlarına müdahale etti. Polis ekiplerinin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, havalimanında yaşanan kargaşadan sadece seyahat için bekleyen yolcuların bulunduğu bölümün etkilendiği, uçuşlarda aksama olmadığı belirtildi. Kaynak : AA

AlmanyaTerör ÖrgütüAfrinTürkiyeİzinsiz Gösteri


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