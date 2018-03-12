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Taksim’de asansörde çirkin kavga!

Taksim Meydanı’nda metroya inen asansörde İran uyruklu bir kadın, akülü aracıyla asansöre binmek isteyen engelli vatandaşa yer vermeyip ağırlıktan dolayı “in” deyince ortalık karıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine asansörde İranlı kadın engelli adama, "Bir tane vursam patlarsın" dedi.

3. Sayfa / 12 Mart 2018 Pazartesi 09:34
Taksim’de asansörde çirkin kavga!
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Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde 2 bacağı olmayan engelli bir vatandaş akülü aracıyla, metroya inen asansöre binmek istedi.

Asansör geldiğinde arkasındakiler, engelli vatandaşa müsaade etmeden içeriye girdi. Vatandaş ardından aracıyla asansöre girmek için hamle yaptı. Ancak içeridekilerden ötürü aracını sığdıramayınca, diğerlerinden müsaade istedi.

Bunun üzerine İran uyruklu bir kadın vatandaşa ağırlık yaptığını söyleyerek asansörden inmesini istedi. Bu sözleri duyan engelli vatandaş da, "Burası benim için yapıldı" deyince ortalık karıştı.

"Bir tane vursam patlarsın"

Tartışma çıkması üzerine asansöre güvenlik görevlileri çağrıldı. Tartışmanın büyümesi nedeniyle ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, engelli vatandaş ve kadınla konuşarak durumu çözmeye çalıştı. Ancak kadın engelli adama, "Bir tane vursam patlarsın" dedi.

Bu sözlerin ardından diğer vatandaşlar da kadına tepki gösterdi. Tepkinin ardından asansörden çıkan kadın uzaklaştı. Olay esnasında polis ekiplerinin "Şikayetçiysen gel" demesi dikkat çekti. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaynak : İHA

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