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Suriye sınırına ''Bahar' geldi

Türkiye’nin doğu ve güneydoğu illerinde kış hüküm sürerken, Suriye sınırında bulunan Kilis’te bahar geldi.

Dünya / 12 Mart 2018 Pazartesi 13:27
Suriye sınırına ''Bahar' geldi

Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde kar ve yağmur etkili olurken, Zeytin Dalı Hareketinin icra edildiği Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesine komşu olan Suriye sınırındaki Kilis'te, badem ağaçları başta olmak üzere bir çok meyve türü ağaçlar açmaya başladı.

Havaların güneşli gitmesiyle birlikte, vatandaşlar bağ, bahçelerinde çalışıyor. Suriye sınır hattının PYD'den temizlenmesiyle rahat bir nefes alan çiftçiler, tarım arazilerinde çalışmaları başladı.

Kaynak : İHA

TarımAfrinZeytin DalıSuriyeGüneşli


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