USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Sal sefasında can pazarı!

Bursa’da sal sefasında mahsul kalan 5 kişi itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.

3. Sayfa / 12 Mart 2018 Pazartesi 19:30
Sal sefasında can pazarı!
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde Mihraplı Parkı'nda meydana geldi. 


Havaların ısınmasını fırsat bilen 5 kişi, kiralık salla sefa sürmek istedi. Su seviyesinin yetersiz olması sebebiyle derenin ortasına saplanan salda mahsur kalanlar, telefonla polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, itfaiye ekipleri salda mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu. Mahsur kalanlar çekilen çelik halata tutunarak kıyıya alındı. Kurtarma operasyonu sürüyor.
Kaynak : İHA

Salda


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı