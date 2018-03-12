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Nepal'de yolcu uçağı düştü

Nepal'in başkenti Katmandu'da bir Bangladeş havayolu şirketine ait yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

Dünya / 12 Mart 2018 Pazartesi 12:17
Nepal'de yolcu uçağı düştü
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Başkent Katmandu'da Bangladeş havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü. Nepal polisi, en az 38 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığını, 10 kişiye ne olduğunun ise bilinmediğini duyurdu.

Bangladeş merkezli US-Bangla havayolu şirketine ait, yaklaşık 67 yolcunun bulunduğu uçak, Nepal'in başkenti Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştü.

Nepal polisi, en az 38 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığını, 10 kişiye ne olduğunun ise bilinmediğinii duyurdu.

Olay yerinden gelen fotoğraflarda, uçağın alev aldığı görüldü.

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