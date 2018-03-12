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NATO'dan Türkiye açıklaması

TO'nun Suriye topraklarından doğan füze tehditleri de dahil olmak üzere Türkiye'nin güvenliğini desteklediği belirtildi.

Dünya / 12 Mart 2018 Pazartesi 22:28
NATO'dan Türkiye açıklaması

Bir NATO yetkilisi, "NATO, Türkiye'nin güvenliğini destekliyor. Örneğin; Türkiye'nin hava savunma sistemini Suriye tarafından gelen füze tehditlerine karşı güçlendiriyoruz" dedi.

"TÜRKİYE İLE DÜZENLİ OLARAK ZEYTİN DALI KONUSUNDA KONUŞUYORUZ"

Yetkiliye göre Suriye'deki durum, tüm NATO ülkeleri için büyük bir endişe kaynağı durumunda. NATO üyesi Türkiye'nin bu durumun normalleştirilmesinde ön safta bulunduğunu söyleyen yetkili, "Ankara, Zeytin Dalı Harekatı hakkında NATO'yu bilgilendirdi ve bunun devam etmesini bekliyoruz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Erdoğan da dahil Türk liderliğiyle düzenli olarak görüşüyor" ifadelerini kullandı.

'SURİYE'DE YOKUZ ANCAK…'

Öte yandan NATO'nun Suriye'de varlık göstermediğini ve bu yönde bir çağrı yapılmadığını kaydeden yetkili, ancak NATO'nun keşif uçuşlarıyla ve Irak ordusunu hazırlayarak uluslararası koalisyonu DEAŞ'a karşı desteklediğini savundu.

IrakTürkiyeUluslararasıZeytin Dalı HarekatıSuriye


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