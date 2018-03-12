Mina Başaran'ın Instagram hesabı ailesi tarafından kapatıldı

Başaran Yatırım Holding'e ait özel jette bulunan Mina Başaran ve 7 arkadaşının yanında 2'si kadın pilot, 1'i hostes 11 kişi yaşamını yitirdi. Jette bulunan yolcular arasında Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay'ın bulunduğu belirtildi.



İran Ulusal Sivil Havacılık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, jetin yerel saatle 16.59'da İran hava sahasına girdiği, 18.09 civarında (TSİ 17.39 ) düştüğü belirtildi. Mina Başaran'ın kız arkadaşlarıyla Dubai'ye bekarlığa veda partisine gittiği ve dönüşte kazanın yaşandığı ifade edildi.







Hürriyet'te yer alan detaya göre; Korkunç kazanın ardından Mine Başaran'ın fotoğraflarının kullanılmaması için Instagram hesabı ailesi tarafından kapatıldı.



MİNA BAŞARAN KİMDİR?



Ailesinin tek kızı ve Başaran Holding'in veliahtı olan 28 yaşındaki Mina Başaran 2013 yılından beri şirkette aktif rol alıyordu. Mina Başaran'ın Can adından erkek kardeşi var. Mina Başaran pek çok dergiye seyahat yazıları da yazıyordu.



Özel jette Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının olduğu öğrenildi. Gıda, turizm, yatçılık, inşaat ve enerji alanlarında iş yapan Hüseyin Başaran'ın işlerindeki en büyük yardımcısı kızı Mina Başaran'dı. Başaran, Koç Üniversitesi'nde işletme bölümünü okuduktan sonra European Business School'da lüks marka yönetimi üzerine master eğitimi almıştı.



Mina Başaran ile Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer, mutlu ilişkilerini Ekim ayında resmiyete döküp nişanlanmıştı.



14 NİSAN'DA DÜNYA EVİNE GİRECEKTİ



Başaran Grubu'nun genç veliahtı Mina Başaran ile Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer, mutlu ilişkilerini Ekim ayında resmiyete döküp nişanlanmıştı. Soho House'da dillere destan bir törenle nişanlanmıştı. 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün töreni ile evleneceklerdi.



BABASI VE ANNESİ PROJELERİNE ONUN İSMİNİ VERMİŞTİ



Anne Beril Başaran'ın, mega yat iç mekan tasarımına Mina ismini verdiği öğrenildi. Mina Başaran'ın adı Başaran Yatırım Holding'in Kadıköy'da yaptığı bir rezidans prjoesine verilmişti. Mina Başaran Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştu. Londrada da yüksek lisansını tamamlamıştı.





