Kızılötesi termal sisteme milli göz

ASELSAN, 2017 yılı faaliyet raporuna göre kızılötesi görüntüleyicilerin en kritik noktasında önemli bir gelişme yaşandı. Rapora göre ASELSAN mühendislerinin milli imkanlarla geliştirdiği Soğutmasız Kızılötesi Termal Dedektör (Mikrobolometre) testlerden başarıyla geçti.
ASELSAN'ın ürettiği ilk bolometre tipi soğutmasız kızılötesi dedektör 2017 yılı içerisinde ASELSAN ürünü Termal Silah Dürbününe entegre edildi.
Söz konusu dedektörlerin ASELSAN'da seri üretimine yönelik altyapı çalışmaları ise devam ediyor.