'İslam güncellemesi'nin CHP'deki domino etkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini din adamı olarak tanımlayarak kadınlarla ilgili açıklama yapanları eleştirerek 'Bunlar, İslam'ın güncellenmesi gerektiğini bilmeyecek kadar aciz. İslam'ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle bugün uygulayamazsınız' demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasına CHP cephesinden ilk tepki ise Engin Altay'dan gelmişti. CHP'li Altay, dini ve ayetleri kulların sorgulayamayacağını söylemişti.



Türkiye gazetesinden Süleyman Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını ve CHP'den gelen tepkileri köşesine taşıdı. Bu tür tartışmalardan fayda geleceğini yazan Özışık, CHP'den gelen tepkilere dikkat çekti. '90 yıldır kendini güncellemeyen CHP bile anında son sürüme yükseldi.' diye yazan Özışık, '7 dakikada bir domuzun 1/4'ünü götüren, Meclis'te mescit açıldı diye ortalığı ayağa kaldıran, 'Hacca gidip ne yapacaksınız? Bu saatten sonra sizi Muhammet mi kurtaracak?' diyen, Kur'ânın seçmeli ders olmasını AYM'ye götüren CHP'liler başımıza fanatik dinci kesildi bir anda!..' ifadesini kullandı.



Benzer iki açıklama daha yapılması durumunda Muharrem İnce hafızlık kursu bile açabileceğini savunan Özışık, 'Aha bu hafta Onuncu Yıl Marşı'ndan bir dize okusun Cumhurbaşkanı. CHP'liler, 'CHP Genel Merkezi'nde Şeyh Kemal Efendi önderliğinde zikir programına tüm halkımız davetlidir' diye ilan vermezse ben de ne olayım!' diye ekledi.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel