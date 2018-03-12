USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Hülya Avşar'dan İsmail Küçükkaya'ya cevap

Hülya Avşar, kadın - erkek konusundaki sözleri nedeniyle kendisine tepki gösteren İsmail Küçükkaya'yı arayarak "Ben tecrübelerimle konuştum." dedi.

Televizyon / 12 Mart 2018 Pazartesi 10:22
Hülya Avşar'dan İsmail Küçükkaya'ya cevap
Video için tıklayın

İsmail Küçükkaya, kadın - erkek konusundaki sözleri nedeniyle Hülya Avşar'a tepki göstermiş ve 'Hülya Hanım saçmalamış. Kadın erkek konusunu bilmiyor, bu konuda hiç okumamış. ' demişti.

Küçükkaya, bu sabahki pogramında Hülya Avşar'ın kendisini aradığını aktararak “Ben tecrübelerimle konuştum. Kendi yaşadıklarımdan çıkardığım sonuçla” dediğini söyledi.
 
NE OLMUŞTU?

Star TV ekranlarında yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti programına Mehmet Aslantuğ konuk olmuş programa Hülya Avşar'ın sözleri damga vurmuştu.

Hülya Avşar, 'Ben erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını büyütsüncüyüm” demişti.
 
Bu sözleri programına taşıyan İsmail Küçükkaya ise Hülya Avşar'a tepki göstermişti. 

Sosyal medya Mehmet Aslantuğ'un bu bakışını konuşuyor İsmail Küçükkaya'dan Hülya Avşar'a şok sözler Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İsmail KüçükkayaMehmet AslantuğHülya Avşar


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı