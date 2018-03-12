Hülya Avşar'dan İsmail Küçükkaya'ya cevap

Hülya Avşar, kadın - erkek konusundaki sözleri nedeniyle kendisine tepki gösteren İsmail Küçükkaya'yı arayarak "Ben tecrübelerimle konuştum." dedi.
İsmail Küçükkaya, kadın - erkek konusundaki sözleri nedeniyle Hülya Avşar'a tepki göstermiş ve 'Hülya Hanım saçmalamış. Kadın erkek konusunu bilmiyor, bu konuda hiç okumamış. ' demişti.
Küçükkaya, bu sabahki pogramında Hülya Avşar'ın kendisini aradığını aktararak “Ben tecrübelerimle konuştum. Kendi yaşadıklarımdan çıkardığım sonuçla” dediğini söyledi.
NE OLMUŞTU?
Star TV ekranlarında yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti programına Mehmet Aslantuğ konuk olmuş programa Hülya Avşar'ın sözleri damga vurmuştu.
Hülya Avşar, 'Ben erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını büyütsüncüyüm” demişti.
Bu sözleri programına taşıyan İsmail Küçükkaya ise Hülya Avşar'a tepki göstermişti.
Sosyal medya Mehmet Aslantuğ'un bu bakışını konuşuyor İsmail Küçükkaya'dan Hülya Avşar'a şok sözler Kaynak : Beyaz Gazete Özel