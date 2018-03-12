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Güneşin suya kavuştuğu o an

Türkiye’nin birçok yerinden gelen doğa ve fotoğraf tutkunları, 11 Mart Pazar günü İznik Gölü’nde, güneşin Karsak Boğazı’ndan suya kavuşarak batışını izlemek üzere Çakırca sahiline akın etti.

Yaşam / 12 Mart 2018 Pazartesi 11:12
Güneşin suya kavuştuğu o an
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İznik Kaymakamlığı, Belediye ve İznik Fotoğrafçılar Derneği'nin (İZFOD) katkılarıyla yapılan 'Gün batımı şenliği' Çakırca köyü muhtarlığının ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinliğe İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın, Jandarma Komutanı Üsteğmen Tuncay Doğan, Çakırca Köyü Muhtarı Zeki Bayrak katıldı.

Çakırca Sahil Parkı'nda yapılan gün batımı etkinliği, İZHALKDAN'ın halk oyunları dansları ile renklendi. Fotoğraf tutkunları, 'İznik'i hiç bu kadar güzel görmemiştik. İnsanları çok samimi, fotoğraf çekerken elinden gelen yardımı yaptılar. Burada olmaktan çok mutlu olduk' dediler. İznik Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Metin Emre de, 'Bugün bu zamanlarda güneşin suya kavuştuğu an dediğimiz ekinoksu yaşıyoruz. Etrafı dağlarla kaplı olan İznik Gölü'nün sadece bir bölümünde yer alan boğazdan Mart ve Ekim aylarında güneş suya batıyor izlenimi veriyor' dedi.

İznik, dünyadaki en güzel 5 gün batımından biri olan ekinoks döneminin ilkini pazar günü yaşadı. Yılda iki kez tekrarlanan bu doğa olayının ikincisi ve sonuncusu ise 3-10 Ekim tarihlerinde yaşanacak. Dünya üzerindeki belirli göllerde nadiren görülebilen bu doğa olayında güneş suyun içine batar gibi bir izlenim veriyor.


Kaynak : İHA

Bülent Bayraktar


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