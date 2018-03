Diyanet İşleri Başkanı:Cumhurbaşkanımızın ifadesi gayet yerindedir

CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Fıkıh her zaman güncellenmeye müsaittir açıklamasında bulundu.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'İslam'ın Güncellenmesi' sözlerine açıklık getirmiş 'Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi? Ama önüne gelenin çıkıp da kadınlarla ilgili genç, yaşlılarla ilgili ileri geri konuşmalarının İslam'a getirdiği lekeyi, gölgeyi görmemezlikten gelemeyiz. Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkına sahip değildir' ifadelerini kullanmıştı.



CNN Türk'e özel röportaj veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasına destek verdi.



'Cumhurbaşkanımızın uyarısı gayet yerindedir' diyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'İslam kelimesiyle reform kelimesini yan yana getirmek hiç bir zaman uygun değildir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği güncelleme konusu idi. Fıkıh her zaman güncellemeye müsaittir ve güncellenmesi gerekir' ifadelerini kullandı.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tartışılan konu hakkında şunları söyledi:



FIKIH HER ZAMAN GÜNCELLENMEYE MÜSAİTTİR



Cumhurbaşkanımızın ifadesi güncelleme konusuydu. Fıkıh her zaman güncellemeye müsaittir. Güncellenmesi de gerekir. İslamın en önemli kaynağı Kuran ve sünnettir. Kuran ve sünnet evrenselliğini değişmezliğini, sabiteliğini devam ettirecektir bunda hiç bir şüphe yoktur. İslamda sabiteler vardır bir de değişkenler vardır. Sabiteler dediğim gibi Kuran ve sünnet... Ezmanın tagayyürü ahkamın tagayyürünü gerektirir. Yani; zaman değiştikçe ahkam da değişebilir ifadesi gereği ahkamın zaman zaman değişebileceğini ifade ediyoruz. Buna ihtiyaç var. Yeni çıkan konular var bu konulara İslam alimlerinin çözüm getirmesi gerekiyor.



CUMHURBAŞKANIMIZIN İFADESİ GAYET YERİNDEDİR



Bu da en güzel ifadesiyle Cumhurbaşkanımızın güncelleme tabiri gayet yerinde bir tabirdir. Çünkü zaman geçtikçe yeni yeni problemler ortaya çıkıyor. O problemlere çözüm getirmek gerekiyor. Yani bin sene önce olmayan olaylar bugün ortaya çıkıyor bu işte fıkhın güncellenmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla İslam'ın güncellenmesi gibi bir şey değil, fıkhın güncellenmesi anlamına geliyor. Altını çizerek insanlarımıza ifade etmek istiyorum.



Erdoğan'dan 'İslam'ın Güncellenmesi' tartışmasına yanıt Kaynak : Beyaz Gazete Özel