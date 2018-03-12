Deniz Baykal'ın asker kıyafetli fotoğrafı

TSK'nın Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 50 gün geride kaldı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, operasyonun ilk günlerinde “Afrin merkezine girilmesin. Sınırımızı güven altına aldık. Afrin'i ele geçirmek için boşuna zayiat vermeyelim” derken partinin eski genel başkanlarından Deniz Baykal'dan ise manidar bir mesaj geldi.



Ankara İbn-i Sina Hastanesi'ndeki yoğun bakım sürecinden sonra tedavisi için Almanya'ya giden Baykal, asker kıyafetli fotoğrafını göndererek Afrin'deki Mehmetçik'e destek verdi.



İşte Deniz Baykal'ın o fotoğrafı:





Kaynak : Beyaz Gazete Özel