USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Deniz Baykal'ın asker kıyafetli fotoğrafı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Afrin'deki Mehmetçik'e asker kıyafetli fotoğrafını paylaşarak destek verdi.

Güncel / 12 Mart 2018 Pazartesi 09:24
Deniz Baykal'ın asker kıyafetli fotoğrafı

TSK'nın Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 50 gün geride kaldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, operasyonun ilk günlerinde “Afrin merkezine girilmesin. Sınırımızı güven altına aldık. Afrin'i ele geçirmek için boşuna zayiat vermeyelim” derken partinin eski genel başkanlarından Deniz Baykal'dan ise manidar bir mesaj geldi.
 
Ankara İbn-i Sina Hastanesi'ndeki yoğun bakım sürecinden sonra tedavisi için Almanya'ya giden Baykal, asker kıyafetli fotoğrafını göndererek Afrin'deki Mehmetçik'e destek verdi.

İşte Deniz Baykal'ın o fotoğrafı:


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Deniz BaykalKemal KılıçdaroğluZeytin Dalı HarekatıAfrin Operasyonu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı