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Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'a gidiyor

AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, düzenlediği basın toplantısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Mart Pazar günü Giresun’a geleceğini açıkladı.

Siyaset / 12 Mart 2018 Pazartesi 13:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'a gidiyor

AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın AK Parti 6. Olağan Kongresine katılacağını ifade etti.

Şenlikoğlu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, “Kongremiz için yaptığımız hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kongremize bütün halkımızı davet ediyoruz. Giresun'a yakışır bir kongre ile Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlamak için gereken çalışmaları da hassasiyetle devam ettiriyoruz. Gerçekleştireceğimiz Giresun il kongremizin partimiz ve ilimiz adına şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

2023 Hedefleriyle yollarına emin adımlarla devam ettiklerini kaydeden Şenlikoğlu ‘Büyük Türkiye' hedefine ulaşacaklarını söyledi.

Şenlikoğlu açıklamasının devamında, “Dün olduğu gibi yarın da el ele, omuz omuza çalışmaya devam etmeliyiz. Tek vücut halinde hareket ederek, birlik ve beraberlik içinde Büyük Türkiye hedefine ulaşacağımıza inancımız sonsuzdur. 2019 seçimleri öncesi ilimizde ve tüm Türkiye'de gerçekleştirilen il, ilçe, belde kongreleri ile kadın ve gençlik kollarımızın kongreleri milletimiz ile yeniden kucaklaşmamıza, yaptığımız hizmetleri anlatmamıza vesile olmuştur” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

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