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CHP'li Böke'den Kılıçdaroğlu'na istifa göndermesi

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, tüzük kurultayında reddedilen önergeyi yorumlayarak Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı istifa göndermesinde bulundu.

Siyaset / 12 Mart 2018 Pazartesi 15:01
CHP'li Böke'den Kılıçdaroğlu'na istifa göndermesi

CHP'nin tüzük kurultayında, 'Üst üste iki genel seçimi kazanamayan genel başkan bu görevi bırakmalı' yönündeki önerge reddedildi.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, muhaliflere kötü haber olarak yorumlanan red kararını Hürriyet gazetesinden İpek Özbey'e yorumladı.

Partisinde daha demokratik süreçler için tartışmalar yapılması gerektiğini savunan Böke, 'Mesela genel başkanlık adaylığı için daha demokratik koşullar gereklidir. Başarı ya da başarısızlığın tarifini zaten seçmen yapıyor. Yani sizin bunu bir kurala bağlamanız gerekmez.' dedi.

Avrupa'yı örnek gösteren Böke'den üstü kapalı istifa göndermesi de geldi. Böke şöyle konuştu: Dönelim Avrupa'ya bakalım. Avrupa'da sosyal demokrat partilerde, başarısızlık diye adlandırılacak sonuçlar ortaya çıktığında zaten liderler koltukları bırakabiliyor. Tüzüklerde bunun bir maddesi olması gerekmiyor.

Röportajın tamamı için tıklayınız.

CHP'li muhaliflere kötü haber 'Kılıçdaroğlu koltuğuna yapıştı' Kaynak : Beyaz Gazete Özel

ChpTüzük KurultayıSelin Sayek Böke


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