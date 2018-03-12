Çukur 20. Yeni Bölüm Fragman (12 Mart 2018)

Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur 20. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çukur 20. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Çukur 20. yeni bölüm 12 Mart 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek. İşte Çukur 20. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..
Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'un yeni bölümü büyük merak ve heyecanla bekleniyor.
Gerilim ve heycanın bir an olsun dinmediği Çukur'un yeni bölümü için ilk görüntüler resmi sayfalardan yayınlandı. Çukur 20. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.
Show Tv - Sevilen dizi Çukur 20. yeni bölüm 12 Mart 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek.