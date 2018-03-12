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Başkan Kocadon hıçkıra hıçkıra ağladı

Bodrum’da dün gece aracının uçurumdan denize yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ’ın makam odasına gelen Belediye Başkanı Mehmet Kocadon gözyaşlarına boğuldu.

Yaşam / 12 Mart 2018 Pazartesi 15:03
Başkan Kocadon hıçkıra hıçkıra ağladı

Kızılağaç Mahallesi’nde Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını izledikten sonra özel aracı ile evine giden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ, Yalıçiflik Mahallesi Gerenkuyu mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybedip, 30 metrelik uçurumdan takla atarak denize düştü. 2 çocuk babası, 55 yaşındaki İsmail Altındağ’ın denizde cansız bedenine ulaşıldı. Bodrum’u yasa boğan ölümün ardından bugün Altındağ’ın odası karanfillerle süslendi. Makam koltuğuna fotoğrafı koyulan Altındağ’ın odasına gelen yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

BAŞKAN KOCADON’UN GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Başkan Yardımcısı Altındağ’ın makam odasının girişine kırmızı çelenk koyulurken, Bodrum Belediye Başkanı ise gözyaşlarını tutamadı. Hıçkıra hıçkıra ağlayan Kocadon’u yakınları zor sakinleştirdi. Kocadon, Altındağ’ın odasına girdiği anda bir anda fenalaşarak ağlamaya başladı.

Gözyaşları içerisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kocadon “Çok sevdiğimiz bir abimizdi. Biz çok uzun zamandan beri beraber omuz omuza çalıştık. Gidişi bana çok koydu” ifadelerini kullandı.

Altındağ’ın cenazesi belediye önünde düzenlenecek olan törenin ardından Çiftlik Mahallesi’nde bulunan Çiftlik mezarlığına defnedilecek.

Kaynak : İHA

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