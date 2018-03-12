Bakanlar Kurulu sonrası flaş açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı.



ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI YÜKSELİYOR

Bekir Bozdağ, 'Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3381 oldu' dedi.



BÖLGENİN YARISINDAN ÇOĞU KONTROL ALTINDA

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 42 askerimizin şehit olduğunu söyleyen Bozdağ, 'Toplam 212 bölge kontrol altına alındı. Bölgenin yarısından çoğu kontrol altına alındı. Bölgedeki terör unsurları temizlenene kadar operasyon devam edecektir.' şeklinde konuştu.



ALMANYA'YA NOTA VERİLDİ

Almanya'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırılarıyla ilgili Bozdağ 'Bu saldırılardan büyük endişe duyuyoruz. Orada yaşayan Türklerin güvenliğinden Alman hükümeti sorumludur. Alman devletinin sessizliği düşündürücü... Almanya'nın Ankara Büyükelçisine bir nota verildi' dedi.

