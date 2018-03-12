USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Baharın müjdecisi 'Gülbahar' tezgahlarda

Muş’ta yemeklerde kullanılan ve baharın müjdecisi olarak bilinen ‘Gülbahar’ bitkisi tezgahlardaki yerini aldı.

Ekonomi / 12 Mart 2018 Pazartesi 12:09
Baharın müjdecisi 'Gülbahar' tezgahlarda

Muş'ta baharın müjdecisi olarak bilinen ve çeşitli yemeklerde kullanılan 'Gülbahar' bitkisi, tezgâhlarda satışa sunulmaya başlandı. Muş'un yüksek kesimlerindeki dağlarda toplanılarak, kent merkezine getirilen Gülbahar bitkisi 3,5 liradan satışa sunuldu.

Yukarı Çarşı mevkiinde Gülbahar bitkisi satımı yapan esnaflardan Yavuz Şavlı, 'İlimizde baharın müjdecisi olarak bilinen Gülbahar bitkisi, yöremiz tarafından birçok yemekte kullanılıyor. Gülbahar bitkisi, karların erimesiyle birlikte dağların yüksek kesimlerinde yetişiyor. Bizler da dağlardan topladığımız Gülbahar bitkisini çarşı merkezinde vatandaşların hizmetine sunuyoruz” dedi.

Kaynak : İHA


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı