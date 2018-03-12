Baharın müjdecisi 'Gülbahar' tezgahlarda

Muş'ta baharın müjdecisi olarak bilinen ve çeşitli yemeklerde kullanılan 'Gülbahar' bitkisi, tezgâhlarda satışa sunulmaya başlandı. Muş'un yüksek kesimlerindeki dağlarda toplanılarak, kent merkezine getirilen Gülbahar bitkisi 3,5 liradan satışa sunuldu.



Yukarı Çarşı mevkiinde Gülbahar bitkisi satımı yapan esnaflardan Yavuz Şavlı, 'İlimizde baharın müjdecisi olarak bilinen Gülbahar bitkisi, yöremiz tarafından birçok yemekte kullanılıyor. Gülbahar bitkisi, karların erimesiyle birlikte dağların yüksek kesimlerinde yetişiyor. Bizler da dağlardan topladığımız Gülbahar bitkisini çarşı merkezinde vatandaşların hizmetine sunuyoruz” dedi.



Kaynak : İHA