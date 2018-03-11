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ABD Savunma Bakanı Mattis: Konuşmak doğru olmaz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kuzey Kore ile diplomatik görüşmelere ilişkin konuşmaktan kaçınarak, "Trump-Kim toplantısı öncesinde konuşmak doğru olmaz" dedi.

Dünya / 11 Mart 2018 Pazar 23:58
ABD Savunma Bakanı Mattis: Konuşmak doğru olmaz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Trump’ın Mayıs ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmeyle ilgili konuşmaktan kaçınarak, Trump ile Jong-un arasında planlanan görüşme öncesinde Kuzey Kore ile ilgili meseleleri kamuoyu önünde tartışmayacağını söyledi.

Diplomatik görüşmeler sonrasında gelinen noktanın çok hassas olduğunu belirten Mattis, "Kuzey Kore hakkında hiç konuşmak istemiyorum. Bu çabaya öncülük edenlere bırakacağım. Çünkü bu kadar hassas, böyle bir pozisyona gelen görüşmeler öncesinde yanlış anlaşılma potansiyeli çok yüksek bir konuma gelebiliyor. Eminim Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı sizi çok iyi bilgilendirecek" dedi.

Kaynak : İHA

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