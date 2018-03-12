Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda başlayan okuma yazma kursları büyük ilgi görüyor. Yaşları 50'nin üzerinde olan kadınların büyük ilgi gösterdiği kurslara kızı ile gelen 4 çocuk, 5 torun sahibi 84 yaşındaki Hacer Büyükyapıcı, okuma ve yazma azmiyle kursiyerlere örnek oldu. Kaymakam İbrahim Küçük, ilçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan ve Şube Müdürü Latif Akgün'ün ziyaret ettiği sınıfta kursiyerler, iki günde öğrendikleri bilgileri misafirleri ile paylaştı. Kimi kursiyerin ilaç reçetesini okuyamadığı için, kimi kursiyerin bineceği minibüsün nereye gideceğini bilemediği için, kimi kursiyerin torununa ve çocuklarına muhtaç olmamak için, kimisinin de okumaya meraklı olmasından dolayı katıldığı okuma yazma kurslarının ilçe genelinde atarak devam ettiği belirtildi.



4 çocuk ve 5 torun sahibi 84 yaşındaki Hacer Büyükyapıcı, okumayı çok sevdiği için kursa geldiğini ifade ederek, “Televizyonda Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine hanımın çağrısını duyunca kızıma söyledim. Sağolsun, o da beni hergün kursa getiriyor. 2 buçuk ay sürecek kursta çok sevdiğim okumayı ve yazmayı öğreneceğim. Çocukluğumdan beri uhde kalan okuma yazma bilmemenin acısını şimdi çıkartacağım. Okumadığımın üzüntüsünü çıkarmak için okumayı arzu ettim. Mutlu olmak için, sevdiğim için geliyorum. İyi oldu, mutluyum ve memnunum. Okumak çok güzel. Kendimi 40 yaşında gibi hissediyorum. Ortam çok güzel. Arkadaşlarım çok güzel. Çok mutluyuz hepimizde. Kızım getiriyor. Onun sayesinde ayaktayım. Allah herkese böyle evlat versin. En çok da insanlığa yararlı olan bir kitabı okumayı isterim” dedi.



Kurslar iki buçuk ay sürecek



Kurslar hakkında Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Gülmez'den bilgi alan Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ise; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan okuryazar kurslarına bugün açılışı nedeniyle başlangıcı nedeniyle burada bulunuyoruz. Halk Eğitimi Merkezimiz tarafından başlatılan, yaklaşık 2 buçuk, 3 ay süre içerisinde birinci kademesi sonuçlandırılmış olacak olan bu kurslarımızda okuma yazma öğrenememiş olan ve eğitim çağından çıkmış olan vatandaşlarımızın okuma yazma öğrenmeleri amacıyla bunu devam ettiriyoruz. İnşallah burada da bugün görmüş olduğunuz gibi ablalarımız, teyzelerimiz hakikaten çok istekliler bu konuda. Kısa bir sürede okuma yazmayı öğreneceklerini ve kendi hayatlarını kolaylaştırıcı şekilde bunu kullanacaklarını düşünüyorum ben. Bizler de onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bütün mahallelerimizde şu anda okuma yazma kurslarımız açılmış durumdadır. Yaklaşık olarak ilçe genelinde 200 kadar kursiyerimiz var. Zaman içerisinde bunun artması muhtemeldir. Okuma yazma bilmeyen hiç kimsenin kalmamasını amaçlayarak yola çıkıyoruz. Ve gerçekten ülkemiz genelinde yüzde 4 gibi bir okuma yazma bilmeyen vatandaşımızın olması bizim için üzüntü vericidir. Biz bunu kısa bir sürede bu tür kampanyalarla beraber yok denecek dereceye kadar indirmeyi düşünüyoruz ve amaçlıyoruz” diye konuştu.



Kaynak : İHA