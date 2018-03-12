4 köy daha teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 4 köyü daha teröristlerden kurtardı.



TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Kibar köyü ile ilçenin güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Zındıkan, Kile ve Gümüşburç köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.



TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 155'i köy ve 33'ü kritik nokta olmak üzere toplam 193 bölgeyi kontrolü altına aldı.



AA'nın harita alan ölçümlerine göre, harekatta kurtarılan alanın büyüklüğü bin 100 kilometrekareyi aştı.



Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.