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18 yaşında 3 ayda hafız oldu

18 yaşındaki Açıköğretim İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zekeriya Veziro 3 ayda Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafız oldu.

Eğitim / 12 Mart 2018 Pazartesi 13:18
18 yaşında 3 ayda hafız oldu

Lise öğrencisi Zekeriya Veziro, 3 ay gibi kısa bir zamanda hafız oldu. İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, başarılı genci, ailesi ve Melikgazi Müftülüğüne bağlı Ahmet Poyraz Kur'an Kursundaki öğretmenleri makamında ağırladı.

Zekeriya Veziro'yu tebrik eden İl Müftüsü Güven, 'Gencimiz, nadir görülen bir başarı göstermiş ve 3 ay gibi kısa bir zamanda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olmuştur. Açık Öğretim İmama Hatip Lisesinde eğitim gören gencimizi bu başarısından dolayı tebrik ediyorum. Aynı zamanda kendisine yardımcı olan Kur'an kursundaki eğitmenleri ve ailesine de teşekkür ediyorum” dedi.

İl Müftüsü Güven, hediye olarak Zekeriya Veziro'yu Umre'ye göndereceklerini de sözlerine ekledi. Ziyaret, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Kaynak : İHA

Ahmet Poyraz


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