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Mutlu Kaya: İyileşeceğim ve kadınlarımıza destek olacağım'

Katıldığı ses yarışmasında adını duyurduktan sonra eski sevgilisi tarafından vurulan ve engelli kalan Mutlu Kaya, yakın zamanda iyileşeceğini ve kadınlara destek olacağını söyledi.

Yaşam / 11 Mart 2018 Pazar 16:35
Mutlu Kaya: İyileşeceğim ve kadınlarımıza destek olacağım'
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Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayiler Esnaf Odası Kadın Kolları tarafından Dünya Kadınlar Günü kapsamında ‘Bakkal Teyzeler' yardımlaşma ve dayanışma yemeği düzenlendi.

Programda toplanan paranın ise Afrin'deki Mehmetçiğe gönderileceği belirtildi.

Programa, katıldığı ses yarışmasıyla tanınan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki evinde silahla vurularak engelli kalan Mutlu Kaya, Kadın Kolları Başkanı Leyla Yıldırım ile çok sayıda kadın katıldı.

Kadına şiddetin her geçen gün çoğaldığını dile getiren Mutlu Kaya, “Ne kadar mücadele edersek edelim kadın ölü sayısı fazla oluyor. Buraya kadınlarımıza destek olmak için geldim. Şu an böyleyim ve elimden çok fazla bir şey gelmiyor. En yakın zamanda iyileşeceğim ve kadınlarımıza destek olacağım. Artık kadınlarımızın ölmesini istemiyorum. Her şey ölüm de değil, engelli de bırakılıyoruz” dedi.

“Umutlarım çalındı”

Hayalleri ve umutlarının olduğunu ifade eden Kaya, “Yeni bir hayata yol açıyordum. Umutlarım çalındı ve böyle oldu. Ama ben hiçbir zaman üzülmedim. Ben güçlüyüm. İyileşeceğime inanıyorum. Hiçbir kadın öleceğini dahi bilse erkeklerin arzularına ve isteklerine boyun eğmesin. Kadınlar birbirlerine destek olmalı” diye konuştu.

Cepheye gidip savaşmaya hazır olduklarını belirten Bakkallar ve Tekel Bayiler Esnaf Odası Kadın Kolları Başkanı Leyla Yıldırım ise, “Nasıl Kurtuluş Savaşı'nda en büyük gücü kadınlar ulaştırmış ise, bugün aynı gücü biz kendimizde görüyoruz. Kadın demek fedakarlık, vatan ve namus demektir. Kurtuluş Savaşı'nda erkek kalmayınca savaşa kadınlarımız gitmiştir. Birçoğu cephede doğurarak çocuklarının ismini 'Zafer' koymuştur” şeklinde konuştu.

Program, sema gösterisi ve plaket töreniyle sona erdi. Kaynak : İHA

Dünya Kadınlar GünüFedakarlıkEsnaf OdasıMutlu Kaya


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