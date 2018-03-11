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İstanbul'da sis

İstanbul’da gece boyunca etkili olan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler köprüsü kayboldu.

Yaşam / 11 Mart 2018 Pazar 08:46
İstanbul'da sis
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İstanbullular pazar gününe sis ile başladı.

Gece boyunca etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, İstanbul Boğazı'nda yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tamamen kayboldu. Görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metreye kadar düştüğü gözlenirken, sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Öte yandan Ortaköy sahilinde bazı vatandaşlar sisli havada boğazda balık tutmanın keyfini yaşadı.






Kaynak : İHA

İstanbul Boğazı


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