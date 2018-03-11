İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü

Bir holdinge ait TC-TRB kuyruk numaralı özel jet Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalktıktan sonra İstanbul'a gelirken İran'ın Kuzey hava sahasında radardan kayboldu.



11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Daha sonra jetin düştüğü tespit edildi. Jette 2 pilot, 1 hostes, 8 yolcu bulunduğu öğrenildi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlığı, İran hava sahasında Türk jetinin düştüğüne dair bilgileri teyit etti. Jetin Başaran Holding'e ait olduğu belirtildi.



İran'ın resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Kiyar ilçesi Kriz Masası Müdürü Kademali Merdani, 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.







BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNE GİTMİŞLERDİ



Jette Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşının bulunduğu belirtildi. Mine Başaran'ın kız arkadaşlarıyla Dubai'ye bekarlığa veda partisine gittiği ve dönüşte korkunç kazanın yaşandığı ifade edildi.





