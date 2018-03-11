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Hüseyin Gülerce'den Emin Çölaşan'a tepki

Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a yazdığı açık mektuba Hüseyin Gülerce cevap verdi.

Televizyon / 11 Mart 2018 Pazar 10:27
Hüseyin Gülerce'den Emin Çölaşan'a tepki
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TSK'nın 50 günü geride bıraktığı Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin yolu gözüktü. TSK'nın operasyonla ilgili yaptığı açıklamalar ve harekatın hızı ise Emin Çölaşan'ı tatmin etmedi.

Sözcü gazetesinde “Genelkurmay Başkanı Hulusi Bey'e açık mektubumdur” başlıklı bir yazı kaleme alan Emin Çölaşan, Afrin'e neden ulaşılamadığını sordu. Operasyonda öldürülen terörist sayısının açıklandığı TSK tarafından yapılan bilgilendirmeleri de köşesine taşıyan Çölaşan, “Eğer rakamlar doğru ise öldürülen teröristlerin cesetleri niçin medyaya servis edilmiyor?” diye ekledi.

Çölaşan'ın bu köşe yazısına Hüseyin Gülerce'den tepki geldi. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ortak Akıl programında konuşan Gülerce, Emin Çölaşan'ın TSK'yı töhmet altına aldığını savundu. Gülerce, “Adamlardaki rahatsızlığa bakar mısınız? O cesetler gösterilse cesetleri neden gösteriyorsunuz diyecekler.” dedi.

Afrin'e girilmesinin uzun zaman aldığı yönündeki eleştirilerine de tepki gösteren Gülerce, sivil hassasiyetinden dolayı TSK'nın bilinçli olarak yavaş ilerlediğini söyleyerek  '50 gündür harekat yapılıyor. Hiç bir sivil ölümü var mı?' diye sordu. 


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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