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Hatay'da askeri araç devrildi

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan 3 askerden 1’i yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

3. Sayfa / 11 Mart 2018 Pazar 00:51
Hatay'da askeri araç devrildi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

ASKERİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Çalıboğazı Karakolu yakınlarında seyreden bir askeri kamyon, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi.

3 ASKER HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta bulunan ve yaralanan 3 asker, ambulanslarla Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALI ASKERLERDEN BİRİ HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Yaralılardan durumu ağır olan asker yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Diğer iki askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak : İHA

ŞehitAskeri Araç


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