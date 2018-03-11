Enver Aysever'den Ahmet Hakan'a ağır sözler

Beştepe'de düzenlenen Kadınlar Günü Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde sık sık gündeme gelen ilahiyatçıların açıklamalarını eleştirirken, İslam'ın güncellenmesi gerektiğini söylemişti.



Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan da 'İslam'ın güncellenmesi ne demektir, nasıl olur?' başlıklı köşe yazısında, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüzde yüz aynı kanaatteyim' ifadesini kullandı.



Ahmet Hakan'ın bu yazısı, sözde özgür gazeteciliği dilinden düşürmeyen Enver Aysever'in zoruna gitti.



'YALAKA, YANAR DÖNER BİR PİSLİK'



Aysever, Twitter hesabından Ahmet Hakan'ı ağır sözlerle eleştirdi.



Enver Aysever, 'Bu Ahmet Hakan yalaka, yanar döner bir pisliktir. Güce iman eder. Buyrun kanıtı!' dedi.



İşte Aysever'in o paylaşımı:















Kaynak : Beyaz Gazete Özel