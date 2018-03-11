USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Enver Aysever'den Ahmet Hakan'a ağır sözler

Sözde özgür gazeteciliği dilinden düşürmeyen Enver Aysever, Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan'ın bu yazısını ağır sözlerle eleştirdi.

Güncel / 11 Mart 2018 Pazar 18:12
Enver Aysever'den Ahmet Hakan'a ağır sözler

Beştepe'de düzenlenen Kadınlar Günü Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde sık sık gündeme gelen ilahiyatçıların açıklamalarını eleştirirken, İslam'ın güncellenmesi gerektiğini söylemişti.

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan da 'İslam'ın güncellenmesi ne demektir, nasıl olur?' başlıklı köşe yazısında, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüzde yüz aynı kanaatteyim' ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın bu yazısı, sözde özgür gazeteciliği dilinden düşürmeyen Enver Aysever'in zoruna gitti.

'YALAKA, YANAR DÖNER BİR PİSLİK'

Aysever, Twitter hesabından Ahmet Hakan'ı ağır sözlerle eleştirdi.

Enver Aysever, 'Bu Ahmet Hakan yalaka, yanar döner bir pisliktir. Güce iman eder. Buyrun kanıtı!' dedi.

İşte Aysever'in o paylaşımı:







Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Kadınlar GünüCumhurbaşkanıEnver AyseverAhmet Hakan CoşkunRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı