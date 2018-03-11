Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, 'Herkes İslam hakkında konuşurken hak ve hakikate karşı sorumluluğun gereği dikkatli olmak durumundadır. Herkes, metodolojik olarak hesabı verilemeyecek kişisel, aceleci ve popülist söylem ve yaklaşımlardan kaçınmak zorundadır.' dedi.



'Öfke ve nefret üreten davranışlar Müslümanlara zarar vermektedir'



Erbaş, şöyle devam etti:



'İslam'ın temel kaynaklarını, doğru bilginin metot ve yöntemini dikkate almayan, birlik ve beraberliğimizi zedeleyen, hikmeti göz ardı eden, ayrıştırıcı ve ötekileştirici yaklaşımlar; itici, kırıcı, katı ve kaba bir dil; bulanık ve gizemli bir üslup ile sahte ve yapmacık tavırlar; öfke ve nefret üreten davranışlar her şeyden önce Müslümanlara zarar vermektedir.'



'İslam'ın kendini hedef almaya neden olan yaklaşımlar kabul edilemez'



Erbaş, toplumun birlik ve kardeşlik harcını oluşturan İslam ve onun değerleri üzerinden, özensiz haber ve yorumlarla yanlış algılar oluşturarak, adeta İslam'ın kendini hedef almaya neden olan yaklaşımların da kabul edilemez olduğunu söyledi.



'Başkanlığımız milletimiziz bilgilendirmeye devam edecektir'



Erbaş, 'Başkanlığımız yasal sorumluluğu gereği, yanlış dini bilgilerle milletimizi yanıltan, birlik beraberliğimizi zedeleyen, ayrıştırıcı ve dinin hakikatlerinden uzak, istismarcı söylem, kişi ve gruplara karşı gerekli araştırma ve çalışmaları titizlikle yaparak sürekli milletimizi bilgilendirmeye devam edecektir.' ifadeleri kullandı.



'Kadına şiddet merkezli söylemin İslam'dan referans bulması asla mümkün değil'



Kadına yönelik şiddetle ilgili söylemlere ilişkin bir soru üzerine Erbaş, 'Tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve mazereti bulunmayan kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemin, rahmet ve esenlik dini olan İslam'dan referans bulması asla mümkün değildir.'



'Değişen şartları gözden geçirmek dinde reform yapmak anlamına gelmez'



Dinin değişmez sabiteleri dışında kalan ve içtihadın mümkün olduğu alana dahil olan bazı fıkıh hükümlerini, değişen şartlara göre gözden geçirmenin, dinde reform yapmak anlamına gelmediğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:



'Aksine bu davranış, İslam'ın evrensel hakikatlerini, onların özüne dokunmadan her çağa ve topluma aktarmak ve hayata ilahi bildirimler doğrultusunda rehberlik etmek demektir.'



Kadın ilahiyatçılar 'kadınların sorunları' için toplanacak



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ilahiyatçı kadın akademisyenlerle gelecek günlerde kadınların sorunlarına yönelik istişare toplantısı yapacacaklarını bildirdi.



