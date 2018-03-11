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Cüneyt Özdemir'den takipçilerine tepki

Gazeteci Cüneyt Özdemir, uçak kazasıyla ilgili paylaşımına yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Güncel / 11 Mart 2018 Pazar 23:01
Cüneyt Özdemir'den takipçilerine tepki

İran'da düşen Türk jetin 11 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Kaza haberi ülkeyi yasa boğarken, Cüneyt Özdemir üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

'NE KADAR KORKUNÇ İNSANLARLA...'

Özdemir yaptığı paylaşım sonrası ise gelen yorumlarda 'yalaka' ifadeleri kullanılınca Özdemir 'Ne kadar korkunç insanlarla, bu güzel ülkede yaşadığınızı öğrenmek isterseniz 11 gencecik insanın ölümünün ardından üzüntülerimi belirttiğim twitin altına yazılanları okuyabilirsiniz.' isyanını dile getirdi.



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 Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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