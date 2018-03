Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO ne zaman bizim yanımızda yer alacaksın?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'da partisinin 6. olağan il kongresinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, 'Suriye'de bu olaylar yaşanırken, ey NATO sen ne zaman olacak da gelip bizim yanımızda yer alacaksın? 911 kilometre burada bizim sınırımız var, sürekli terör örgütleri bizi taciz ediyor, Suriye rejimi aynı şekilde bu yollara başvuruyor. Peki sen ne zaman ortaya çıkacaksın, devamlı ben bunları mı söyleyeceğim?' ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Ben bugün Bolu'yu gerçekten daha farklı gördüm. Şu anda ülkemin her yanı aynen böyle. Dün Mersin'deydim Antalya'daydım böyle. AK Parti milletimize bu vatana aşık. Sizin aşkınız zaten bizi deli divane etti. Aşk ile yürüyen yorulur mu? Onun için yorulmadık.



(''Reis bizi Afrin'e götür'' sloganlarına karşılık) Gençler her gün ben komuta kademesi ile Genelkurmay Başkanı'mla ihtiyaç var mı diyorum verdiği cevap 'Sayın Cumhurbaşkanım olsa ben size söylerim ama ordumuz yolunda devam ediyor.' Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman sefer görev emrini ilan ederiz önce ben yola çıkarım ardından beraber yürürüz. Afrin mücadelesinde bugünkü rakam 3300 teröristi etkisiz hale getirdik. Mücadele devam ediyor kararlılıkla devam ediyor. Birileri Pensilvanya'ya kaçtı kimileri onun oradaki devasa çiftliğinde kimileri Avrupa'nın değişik ülkelerine kaçtı. Onlar kaçacak biz kovalayacağız.



Suriye ve Irak sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturmak isteyenler yüzlerindeki maskeleri indirip niyetlerini ifşa ettiler. Kimsenin ummadığı operasyonları başlattık. Müttefikimiz dediğimiz güçlere bakışı sahadaki eylemlere göre yeniden belirledik. NATO'nun üyesiyiz. Yeri geldi Afganistan'da olduk Somali'de olduk şu anda Suriye'de bu olaylar yaşanırken, ey NATO sen ne zaman olacak da gelip bizim yanımızda yer alacaksın? 911 kilometre burada bizim sınırımız var, sürekli terör örgütleri bizi taciz ediyor, Suriye rejimi aynı şekilde bu yollara başvuruyor. Peki sen ne zaman ortaya çıkacaksın, devamlı ben bunları mı söyleyeceğim? Şu ana kadar hala olumlu bir ses söz yok. Şimdiye kadar teröristlerden temizlediğimiz alan 1000 kilometrekareye yaklaştı.



Gençler bizim topraklarımı şu anda 780 bin kilometrekare buraya 18 milyon kilometrekareden geldik. Devamlı kaybettik verdik. Kimse o kaybedenlere hesap sordu mu? Dik duracağız. Biz iktidara geldiğimizde de attığımız her adımda bize olmaz dediler haddinizi aşmayın ha dediler. Bizim artık SİHA'larımız İHA'larımız var. Hani olmaz diyordu bak oldu işte. Yanlış komşular elhamdülillah bizi mülk sahibi yaptılar. Daha neler olacak neler. 'Olmaz' dedikleri ne varsa hepsini de hayata geçirdik. 'Yapamazsınız' dedikleri ne varsa, hepsini gerçekleştirdik. 'Başaramazsınız' dedikleri ne kadar mücadele varsa, hepsinin de içine adeta gözü kapalı daldık. 'Haddinizi aşmayın' diyenlere, hadlerini bildire bildire bugünlere geldik. Kendilerini dev aynasında görüp Türkiye'yi hiçe sayanların 2023 hedeflerine ulaştığımızda herhalde dudakları uçuklayacaktır. Şimdi kendimize yetiriyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı üretimler akşamdan sabaha mümkün değil. Bunları da uzun zaman da olsa Allah'ın izniyle yapacağız. Sabırlıyız.''