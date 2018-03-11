Afrin'e 2 kilometre kaldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ilerleyişi sürüyor. ÖSO, Afrin'in batısındaki köyleri teröristlerden temizleyerek ilerliyor. Dün alınan köylerde terör örgütü PKK'ya ait sözde bayrakların bulunduğu ifade edilirken, Afrin'in kuşatma altında olduğu bildirildi.



Harekat kapsamında Afrin'e bağlı 6 beldeden 5'ini ele geçiren birlikler, kuzey, doğu ve güneyden Afrin'e doğru ilerliyor. Afrin'e 2 kilometre kaldığı belirtildi.



ÖSO askerlerinin ilerleyişi sırasında da sıcak çatışmalar yaşanıyor.







