USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı azaldı

ABD’de yaz saati uygulamasının 11 Mart Pazar günü başlamasıyla birlikte Türkiye-ABD arasındaki 8 saat olan fark 7 saate indi.

Dünya / 11 Mart 2018 Pazar 21:32
ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı azaldı

ABD‘de 11 Mart'ta yerel saatle 02.00'de saatler 1 saat ileri alındı. Böylece Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat düştü. ABD'nin “Doğu yakası Zaman Dilimi”nde bulunan New York, New Jersey, Washington DC, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 8 yerine 7 saat olacak.

Türkiye'nin, “Merkez Zaman Dilimi”ndeki Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, New Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis kentleriyle farkı 9 saatten 8 saate inecek.

“Dağlık Zaman Dilimi”nde yer alan Albuquerque, Denver, Salt Lake City ile Türkiye arasındaki saat farkı da 10'dan 9'a gerileyecek.

Türkiye ile “Pasifik Zaman Dilimi”nden Phoenix, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle arasındaki fark ise 11 saat yerine 10 saat olarak devam edecek.

ABD'nin Alaska eyaleti ile Türkiye arasındaki saat farkı 12'den 11'e, Hawaii eyaletiyle fark da 14 saatten 13 saate inecek.

Söz konusu yeni saat farkları, ABD'de 4 Kasım Pazar günü yaz saati uygulamasının sona ermesine kadar sürecek.


Kaynak : İHA

PhiladelphiaLos AngelesSan AntonioNew OrleansSan Francisco


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı