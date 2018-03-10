USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

23 Nisan’da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in koltuğuna oturan 14 yaşındaki lise öğrencisi Kübra Nur K.’nin silahla kafasına sıkarak intihar ettiği iddia edildi.

3. Sayfa / 10 Mart 2018 Cumartesi 20:12
‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti
Video için tıklayın

İddiaya göre, annesi Meryem K., Kübra Nur K. ile birlikte pazara alışveriş yapmaya gitmek istedi. Baş ağrısı çektiğini ileri süren liseli kız pazara gitmek istemedi. Pazar alışverişinden dönen anne Meryem K. eve girdiğinde kızını kanlar içinde buldu.

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil İlçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesi 19 nolu Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı evin ikinci katında ikamet eden lise öğrencisinin henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan babasının tabancası ile kafasına sıkarak intihar ettiği iddia edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından liseli Kübra’nın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Fatma Şahin’in makamına oturmuştu

Öte yandan 14 yaşındaki Kübra’nın henüz ortaokul öğrencisi iken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Başkanlık koltuğuna oturduğu ortaya çıktı. Kaynak : İHA

Eyüp SultanAlışverişSağlık EkibiBelediye Başkanı23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı