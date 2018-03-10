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Tartıştığı oğlunu tüfekle vurdu!

Adana’nın Kozan ilçesinde bir şahıs, tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak ağır yaraladı.

3. Sayfa / 10 Mart 2018 Cumartesi 10:48
Tartıştığı oğlunu tüfekle vurdu!

Olay, Hacımirzalı Mahallesi Erol Sokak üzerinde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple oğluyla tartıştığı öğrenilen baba Kemal Y. (70) tüfekle oğlu Kader Y.’yi (40) başından ve göğsünden yaraladı. Yakınları tarafından ağır yaralı olarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Kader Y, buradaki ilk müdahalesinin ardından Adana’ya sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, ağır yaralanan Kader Y.’nin yakınlarının ifadesine başvurdu. Alınan ifadeler doğrultusunda olayın şüphelisi baba Kadir Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kader Y.’nin tedavisi devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Emre Bozdemir/İHA) Kaynak : İHA

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