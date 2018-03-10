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Kayseri’de bulunan Roma Dönemi'ne ait lahit açıldı

Kayseri’de dün bir mahkeme araması esnasında tesadüfen çıkan lahit açıldı. Yaklaşık 10 ton civarındaki lahitten aile mezarı çıktı.

Yaşam / 10 Mart 2018 Cumartesi 13:09
Kayseri’de bulunan Roma Dönemi'ne ait lahit açıldı
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Kayseri'de dün bir iş yerinde yapılan mahkeme araması sonucunda tesadüfen çıkarılan lahit, bugün açıldı. Kral mezarı olduğu tahmin edilen, ancak açıldığında aile mezarı olduğu anlaşılan lahitten, 4 kafatası, bir göz yaşı şişesi ve bir de neden yapıldığı henüz bilinmeyen bir bilezik çıktı.

Vatandaşların da meraklı bakışlarla takip ettiği Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki lahit açılışına Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu katıldı.

Vali Süleyman Kamçı, konuyla ilgili açıklamasında, kapağının 3 buçuk ton, toplam ağırlığının da 10 ton civarında tahmin edilen bin 700 yıllık lahitten, tahmin edildiği üzere bir kral mezarı değil, aile mezarı çıktığını söyledi.

Vali Kamçı, '4 kişilik bir aile mezarı bulundu. 1700 yıl öncesinden kalma bir eser. Gözyaşı şişesi sağlam kalmış. Şimdiden sonra arkeologlarımız gerekli çalışmaları yapacaklar. Sadece bu mezarla kaldığını düşünmüyoruz. Arka taraflarda başka eserler ve mezarlar da çıkabilir. Burası artık bir araştırma alanı oldu, gerekli çalışmalar yapılacak' diye konuştu.

Vali Kamçı, çevrede var olduğu tahmin edilen diğer eserlerin, lüks binaların altında olması durumunda, bina zeminlerine zarar vermeden arama yapılacağını da sözlerine ekledi. Kaynak : İHA

Süleyman KamçıMemduh BüyükkılıçGözyaşıMilletvekiliBelediye Başkanı


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