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Kaçak HDP'liden ayaklanma çağrısı

PKK'ya yardım ettiği için milletvekilliği düşürülen HDP'li Faysal Sarıyıldız'dan skandal bir tweet attı.

Siyaset / 10 Mart 2018 Cumartesi 23:38
Kaçak HDP'liden ayaklanma çağrısı

TSK'nın PKK/YPG'ye karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda sıra Afrin'deki teröristleri temizlemeye geldi.

TSK, Afrin kuşatmasına başlarken PKK'nın siyasi ayağı HDP'lilerden sesler yükselmeye başladı.

EYLEM ÇAĞRISI

PKK'ya yardım ettiği için vekilliği düşürülen ve uzun süredir yurtdışında kaçak olarak yaşayan HDP'li Faysal Sarıyıldız eylem çağrısında bulundu.

SKANDAL PAYLAŞIM

Kaçak HDP'li Sarıyıldız skandal tweetinde 'Ayrıca halkımızın büyük bedellerle elde ettiği siyasal kazanımları büyük tehdit altında. Halkımız bu saatten sonra her yerde eylemde olmalı...' ifadelerini kullandı.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Faysal SarıyıldızAfrinZeytin Dalı Harekatı


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